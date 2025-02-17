رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والعالم الخارجيّ