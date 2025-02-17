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محليات

زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!

2025-02-17 | 09:48
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زوج فاشينيستا &quot;مشهورة&quot; بقبضة الأمن!
زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأفادت معلومات صحافية، أن قوة من مكتب مكافحة القمار في مخفر حبيش قامت بناءً على إشارة النيابة العامة في جبل لبنان، بمداهمة شاليه يعود لـ ح،أ في منتجع البورتيميلو. تم العثور على 9 أشخاص، بينهم سيدتان، يمارسون ألعاب قمار غير شرعية.

وتمت مصادرة كافة لوازم القمار، على أن يخضع الموقوفون للتحقيق اليوم. من بين الموقوفين المدعو ج.ع، زوج الفاشينستا غنى غندور.

في سياق متصل، نشرت غنى غندور عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام تعليقاً قالت فيه: "يلعب بوكر مع اصحابه أحسن ما يكون متورط بقضية تحرش جنسي أو سرقة مال عام أو ضارب بيّو وسارق عيلتو ولن يحصل انو تصير وزير". 

 
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