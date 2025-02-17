زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأفادت معلومات صحافية، أن قوة من مكتب مكافحة القمار في مخفر حبيش قامت بناءً على إشارة النيابة العامة في جبل لبنان، بمداهمة شاليه يعود لـ ح،أ في منتجع البورتيميلو. تم العثور على 9 أشخاص، بينهم سيدتان، يمارسون ألعاب قمار غير شرعية.



وتمت مصادرة كافة لوازم القمار، على أن يخضع الموقوفون للتحقيق اليوم. من بين الموقوفين المدعو ج.ع، زوج الفاشينستا غنى غندور.



