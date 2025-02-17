الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:48
زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
07:39
"شيب الشعر".. كيف يتوقف؟
07:11
ترامب يهدي إسرائيل أخطر القنابل.. ما هي "إم.كي 84" ؟
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
محليات
مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تراجعت حتى الساعة من بلدة بليدا وميس الجبل ومحيبيب فضلاً عن مركبا
2025-02-17 | 16:15
A-
A+
مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تراجعت حتى الساعة من بلدة بليدا وميس الجبل ومحيبيب فضلاً عن مركبا
مقالات ذات صلة
قوات العدو الاسرائيلي تطلق النيران بإتجاه المواطنين عند أطراف حولا وميس الجبل
الجيش الإسرائيلي: سيسمح غداً للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدتي مارون الراس وميس الجبل
مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تراجعت حتى الساعة من بلدة بليدا وميس الجبل ومحيبيب فضلاً عن مركبا
محليات
الجديد:
القوات
الإسرائيلية
تراجعت
الساعة
بليدا
الجبل
ومحيبيب
فضلاً
مركبا
العودة الى الأعلى
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في صيدا.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
اقرأ ايضا في محليات
04:32
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: من حق لبنان اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
04:32
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: من حق لبنان اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
04:24
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة الخروق الإسرائيلية واستمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً
04:24
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة الخروق الإسرائيلية واستمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً
04:21
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه
04:21
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه
يحدث الآن
محليات
04:32
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: من حق لبنان اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
محليات
04:24
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة الخروق الإسرائيلية واستمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً
محليات
04:21
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:24
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة الخروق الإسرائيلية واستمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً
2025-02-16
منخفض جوي ليل الأربعاء.. إليكم طقس الأيام المقبلة!
2024-12-01
معلومات الجديد: تعيين العميد بسام نابلسي رئيساً للهيئة العليا للإغاثة مكان اللواء محمد الخير
2025-02-13
المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟
2025-01-27
وزارة الصحة تصدر حصيلة محدثة لاعتداءات العدو جنوب لبنان اليوم
2025-01-23
بري يروي "شيعية" وزارة المال: لا نقاش فيها!
بالفيديو
بالفيديو
04:18
بيان إجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا.. للمتابعة مباشرة:
03:55
"الجديد" في بلدة عديسة ... الأهالي يجولون في شوارعها رغم الدمار الهائل
03:12
إجتماع للرؤساء الثلاثة في بعبدا عند الساعة 11:00 .. مراسل الجديد ينقل الاجواء
13:23
مقدمة النشرة المسائية 17-02-2025
2025-02-16
مقدمة النشرة المسائية 16-02-2025
2025-02-15
ليا مباردي في موقف محرج بسبب سؤال عن حبيبها و سعد رمضان يتأثر بسبب حب سابق: الحب الحقيقي ما بيروح
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
محليات
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
محليات
09:44
حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!
محليات
09:44
حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!
محليات
00:43
مهلة شهر للبنان.. والا البند السابع؟
محليات
00:43
مهلة شهر للبنان.. والا البند السابع؟
عربي و دولي
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
عربي و دولي
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
فن
08:42
الأميرة رجوة الحسين تلفت الأنظار بإطلالتها عصرية
فن
08:42
الأميرة رجوة الحسين تلفت الأنظار بإطلالتها عصرية
محليات
09:48
زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!
محليات
09:48
زوج فاشينيستا "مشهورة" بقبضة الأمن!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025