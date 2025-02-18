بالفيديو: الجيش.. يُسقطه أرضاً!

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وجهت اليازا إرشادات لتلافي أخطار القيادة في فصل الشتاء، خصوصاً أنها تتطلب دراية واسعة ومهارة كبيرة خاصة في الطقس العاصف وما يحمله عادة من مطر غزير، ضباب كثيف، سيول جارفة، رياح عاتية، ثلوج متراكمة، حرارة متدنية، وطرق زلقة، مشكّلة بذلك عبئاً ثقيلاً على كل من السائق والمركبة.