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محليات

بالفيديو: الجيش.. يُسقطه أرضاً!

2025-02-18 | 07:46
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بالفيديو: الجيش.. يُسقطه أرضاً!
بالفيديو: الجيش.. يُسقطه أرضاً!

انتشر مقطع فيديو من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان يظهر عنصراً ينزع العلم الإسرائيلي، ويأتي هذا بعد دخول الجيش اللبناني عدة بلدات جنوبية، وقد لاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين اللبنانيين.

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