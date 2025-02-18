هنا كانت بوابة فاطمة.. الجديد تعاين السياج الحدود (فيديو)

سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب مطعم في صيدا بعد التثبت من اهتراء الشباك المعدنية لشوّاية الشاورما مما أدى الى تساقط المعادن داخل محتوى الساندويشات، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بهذا الخصوص.



وتم الحصول على تعهد خطي من صاحب المطعم بالتوقف عن التداول بهذا الصنف لحين اجراء التصليح اللازم.



كما جال فريق من المصلحة في محطات المحروقات والمؤسسات الغذائية في الزهراني والمصيلح، فيما نفذ فريق آخر كشفاً على محال الحلويات في مدينة صور.



