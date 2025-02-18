هنا كانت بوابة فاطمة.. الجديد تعاين السياج الحدود (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
وجهت اليازا إرشادات لتلافي أخطار القيادة في فصل الشتاء، خصوصاً أنها تتطلب دراية واسعة ومهارة كبيرة خاصة في الطقس العاصف وما يحمله عادة من مطر غزير، ضباب كثيف، سيول جارفة، رياح عاتية، ثلوج متراكمة، حرارة متدنية، وطرق زلقة، مشكّلة بذلك عبئاً ثقيلاً على كل من السائق والمركبة.
سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب مطعم في صيدا بعد التثبت من اهتراء الشباك المعدنية لشوّاية الشاورما مما أدى الى تساقط المعادن داخل محتوى الساندويشات، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بهذا الخصوص.وتم الحصول على تعهد خطي من صاحب المطعم بالتوقف عن التداول بهذا الصنف لحين اجراء التصليح اللازم.كما جال فريق من المصلحة في محطات المحروقات والمؤسسات الغذائية في الزهراني والمصيلح، فيما نفذ فريق آخر كشفاً على محال الحلويات في مدينة صور.