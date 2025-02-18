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محليات

إلى السائقين.. اتبعوا هذه الاجراءات خلال العاصفة

2025-02-18 | 12:02
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إلى السائقين.. اتبعوا هذه الاجراءات خلال العاصفة
إلى السائقين.. اتبعوا هذه الاجراءات خلال العاصفة


وجهت اليازا إرشادات لتلافي أخطار القيادة في فصل الشتاء، خصوصاً أنها تتطلب دراية واسعة ومهارة كبيرة خاصة في الطقس العاصف وما يحمله عادة من مطر غزير، ضباب كثيف، سيول جارفة، رياح عاتية، ثلوج متراكمة، حرارة متدنية، وطرق زلقة، مشكّلة بذلك عبئاً ثقيلاً على كل من السائق والمركبة.

وقالت في بيان: "الإجراءات الوقائية أثناء القيادة في طقس عاصف:

- التخفيف إلى سرعة تتناسب والحالة الموجودة وترك مسافة أمان كافية في الأمام.

- تخفيف السرعة على التجمعات المائية تفادياً لشرود المركبة وأذية الآخرين.

- عند هبوب الرياح القوية، يجب الانتباه للدراجين الذين قد تأرجحهم الرياح. كما يمكن أن تشكل الرياح الشديدة خطراً كبيراً على السيارات الخفيفة عند تلاقيها مع الحافلات والشاحنات المسرعة أو تجاوزها لها حيث تجنح السيارة عن مسارها.

- عند حدوث الإنزلاق فجأة يجب: المحافظة على رباطة الجأش، رفع القدم عن دواسة الوقود، عدم الفرملة، وإدارة المقود عكس اتجاه الإنزلاق.

- ضرورة استعمال الأنتيجل مع مياه الرادياتور على مدار السنة.

- التأكد المستمر، وخاصة في فصل الشتاء، من صلاحية مسّاحات الزجاج الأمامي، والخلفي إن وُجدت، ومن حسن أداء جهاز بخ المياه.

- ترك النوافذ مفتوحة قليلاً تلافياً لتشكل غشاوة ضبابية على الزجاج من الداخل أو استخدام جهاز التدفئة، وتشغيل الجهاز الخاص بإزالة غشاوة الزجاج الخلفي.

- التأكد من سلامة الإطارات والأنوار والفرامل والبطارية والدينامو والبوجيات، وتغيير الأحزمة التي تصدر صريراً عند التشغيل أو أثناء السير.

- التأكد من خلو العادم (الإشابمون) من أية ثقوب قد تؤدي إلى تسرب غاز أول أوكسيد الكربون(co)  المميت إلى حجرة القيادة.

القيادة في الضباب".

أضاف البيان: "قد يتشكل الضباب في أي وقت من السنة خاصة خلال ساعات الصباح أو المساء، ولكن في فصل الشتاء يتشكل الضباب الكثيف بكثرة وخاصة على المرتفعات، مسبباً ضعف الرؤية وصعوبة تقدير المسافات والسرعات. لذلك، يجب التصرف كالآتي:

- تخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية بحيث يمكن التوقف ضمن مسافة الرؤية.

- ترك مسافة إضافية في الأمام وعدم الاعتماد على السائق الأمامي أثناء السير.

- إستخدام الضوء المنخفض، يفضَّل اللون الأصفر، والبقاء في وسط المسار.

- إنارة مصباح الضباب الخلفي الأحمر إذا وُجد، وإطفاؤه فور انقشاع الضباب.

- إذا اضطر السائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب عليه إيجاد مكان آمن وترك أنوار الطوارئ الرباعية مضاءة".

ولفت البيان إلى أن: "الثلوج تتساقط في المناطق الجبلية والنائية وتتراكم على الطرق فتعيق الحركة وتزيد من احتمال انزلاق المركبة أو جنوحها مما يوجب التخفيف وانتقاء ترس سرعة مناسب  وتحريك المقود بهدوء وعدم الضغط على دواسة الوقود بشدة أو رفع القدم عنها بسرعة. وقد تشتد الحالة سوءاً فيصبح لا بد من استعمال السلاسل المعدنية. لذلك، من الأفضل عدم القيادة في هكذا ظروف إلا عند الضرورة القصوى.

ومن الحكمة إخبار الأهل قبل الذهاب إلى مكان بعيد، بموعد الانطلاق والوقت التقريبي للوصول. ويجب تعبئة خزان الوقود وحمل ملابس إضافية مع كمية كافية من الطعام المعلب وماء للشرب وهاتف نقال، بالإضافة إلى علبة إسعافات أولية ورفش صغير وسلاسل معدنية وإطار احتياطي صالح مع عدة كاملة مناسبة"

إلى السائقين.. اتبعوا هذه الاجراءات خلال العاصفة

محليات

اليازا

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في صيدا.. شاورما مع "حديد زيادة"! ماذا يحصل؟
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09:33

في صيدا.. شاورما مع "حديد زيادة"! ماذا يحصل؟

سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب مطعم في صيدا بعد التثبت من اهتراء الشباك المعدنية لشوّاية الشاورما مما أدى الى تساقط المعادن داخل محتوى الساندويشات، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بهذا الخصوص.

وتم الحصول على تعهد خطي من صاحب المطعم بالتوقف عن التداول بهذا الصنف لحين اجراء التصليح اللازم.

كما جال فريق من المصلحة في محطات المحروقات والمؤسسات الغذائية في الزهراني والمصيلح، فيما نفذ فريق آخر كشفاً على محال الحلويات في مدينة صور.

09:33

في صيدا.. شاورما مع "حديد زيادة"! ماذا يحصل؟

سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب مطعم في صيدا بعد التثبت من اهتراء الشباك المعدنية لشوّاية الشاورما مما أدى الى تساقط المعادن داخل محتوى الساندويشات، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بهذا الخصوص.

وتم الحصول على تعهد خطي من صاحب المطعم بالتوقف عن التداول بهذا الصنف لحين اجراء التصليح اللازم.

كما جال فريق من المصلحة في محطات المحروقات والمؤسسات الغذائية في الزهراني والمصيلح، فيما نفذ فريق آخر كشفاً على محال الحلويات في مدينة صور.

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