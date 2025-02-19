محترف سرقة سيارات... قوى الامن توقفه

توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة منفّذ عمليّة السّرقة، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 14-2-2025، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في الضبيّة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة السيّارات الثّلاث من أمام محلّ المدّعي -كونه قد عَمِلَ لدى الأخير فترة من الزّمن، ويعلم كيفيّة فتح أبواب المحلّ ومكان وضع مفاتيح السيّارات- وأنّه سلّم السيّارات لشخصٍ كان قدّ تعرّف عليه، سابقًا، في السّجن ووعده بإعطائه حصّته بعد تصريف السيّارات.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

العمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".