الجديد و الدبابات الاسرائيلية.. وجهاً لوجه (فيديو)

مراسل الجديد يرصد دبابات الجيش الاسرائيلي المتمركزة في واحدة من النقاط الخمس التي ما زالت محتلة بين حولا ومركبا

