الجديد و الدبابات الاسرائيلية.. وجهاً لوجه (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت معلومات الجديد عن تعرض مبنى الجمارك في مرفأ طرابلس (وليس شارع المسمكة كما اشيع ) لإطلاق نار من قبل مرافق لأحد مخلصي البضائع .
عبر حسابه على منصة أكس، نشر جاكسون هينكل الناشط السياسي الأميركي، والمؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، صوره له محاطاً بصور السيـ.ـد حسن نصـ.ـرالله وأعلام الحزب.
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما يتعلق بالدوام في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة أثناء المنخفض الجوي الذي سيتأثر به لبنان.