سجناء إسلاميون في لبنان يعلنون الإضراب عن الطعام

التقى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه باليرزة قبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.

وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة الأميركية.

وتطرق البحث الى التطورات في الجنوب ولفت الوزير منسى الى تمادي الإحتلال الإسرائيلي في تنصّله من التزاماته والى انتهاكاته المتكررة للقرار 1701 مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكد الوزير منسى جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن.



وتناول الوزير منسى مع سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ العلاقات بين البلدين لا سيما المشاركة الهندية في اليونيفيل معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم فيه القوة الدولية في الجنوب.



وبحث الوزير منسى مع سفير مصر علاء موسى في مستجدات لبنان والمنطقة شاكراً لمصر وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.



والتقى الوزير منسى مسير أعمال المديرية العامة للإدارة العميد هادي الحسيني على رأس وفد من المديرية هنأه بتسلمه مهامه في وزارة الدفاع، وزوّده الوزير بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة.



وزير الدفاع عرض مع النائب السابق أمل ابو زيد للمستجدات وآخر التطورات في البلاد.