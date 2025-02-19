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محليات

إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟

2025-02-19 | 11:14
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إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟
إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما يتعلق بالدوام في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة أثناء المنخفض الجوي الذي سيتأثر به لبنان.

وجاء في التعميم: "لما كانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسّط سيتأثرا تدريجياً بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم "آدم" Adam، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/02/2025 ثم ينحسر تدريجياً صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/02/2025، وحيث أن الأحوال الجوية أثناء هذا المنخفض الجوي ستتفاوت من منطقة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي، يطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة اتخاذ القرار المناسب بما يخص الدوام أثناء المنخفض الجوي المنوه عنه، على أن يراعى في اتخاذ هذا القرار الحفاظ على السلامة العامة ومدى إمكانية التحاق التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس والثانويات في ظل حالة الطقس السائدة في خلال المدة التي سيستغرقها هذا المنخفض الجوي".

إقتربت العاصفة وتعميم لوزيرة التربية.. هل تُقفل المدارس؟

محليات

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