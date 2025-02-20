حبيب بعد لقائه الرئيس عون: تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً كمرحلة أولى

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان منطقة بعلبك - الهرمل "هي جزء من الدولة، وابناءها كانوا دوماً في موقع الانتماء لها وفي كنفها"، مشيراً الى ان "العشائر نعمة، يجسّدون المبادئ والمروءة والخير والشجاعة والكرم"، داعياً الخارجين عن كنف الدولة من هذه المنطقة للعودة الى احضانها "فأنتم اولاد الدولة والدولة تريد احتضانكم".