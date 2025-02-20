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محليات

"مشروع وطن الإنسان" يمنح ثقة مسبقة للبيان الوزاريّ

2025-02-20 | 10:48
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&quot;مشروع وطن الإنسان&quot; يمنح ثقة مسبقة للبيان الوزاريّ
"مشروع وطن الإنسان" يمنح ثقة مسبقة للبيان الوزاريّ

عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الاسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد المرور على التطورات الكبيرة والمتسارعة داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، صدر ما يلي:


1.توقّف المجلس التنفيذيّ بشكل أساسيّ عند البيان الوزاريّ الذي صدر عن الحكومة بانتظار مناقشته في المجلس النيابيّ الاسبوع المقبل. واعتبر المجتمعون أنّه يتضمن برنامجاً متكاملاً عن إعادة بناء الدولة بكافة مؤسّساتها بروح إصلاحيّة، وهو ما يتلاقى مع رؤية "مشروع وطن الإنسان" للبنان الجديد. وأثنى الحاضرون على البنود المتعلّقة بهيكلة القطاع العام والتركيز بشكل خاص على الإصلاح القضائي، ونوّهوا بالبنود المتعلّقة بحياد لبنان وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانيّة واقرار استراتيجيّة أمن وطنيّ وتمكين القوى المسلّحة الشرعيّة، كما بكلّ البنود الاخرى التي أرست ارتياحاً لدى الرأي العام المتعطّش لوجود دولة المؤسّسات والقانون...  من هنا وعلى الرغم من تسجيل مطالبات وملاحظات تكميليّة وتطويريّة،  يعلن"مشروع وطن الإنسان" منح الثقة المسبقة لهذه الحكومة، وفّقها الله في خطواتها لنؤسّس معاً لوطن المستقبل في خدمة الأجيال المقبلة والإنسان في لبنان.

2. اعتبر المجتمعون انّ رغم بشاعة الحرب وقساوة نتائجها، يبقى أن أفضل الخلاصات لتجاوز تداعياتها هو في إنضواء الجميع تحت لواء الدولة اللبنانيّة التي بها وحدها نبني ما تهدّم، وبالجيش الوطنيّ نحمي الحدود ونتجنّب تكرار حروب عبثيّة، فنعيد بلد شارل مالك إلى منصّة المجتمع الدوليّ، ونواكب المتغيّرات السريعة جدّاً، وبالشعب الموحّد نبقى راسخين في لبنان أرض الرسالة والحرية والحداثة... فيكون أساس هذا البنيان عقد اجتماعيّ قوامه الشعب، الدولة والجيش.
"مشروع وطن الإنسان" يمنح ثقة مسبقة للبيان الوزاريّ

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