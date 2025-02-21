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محليات

مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا من بعبدا: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان

2025-02-21 | 02:26
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مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا من بعبدا: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان
مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا من بعبدا: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان

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مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا من بعبدا: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان

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مفوضة الإتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط: كان الاجتماع مع الرئيس جوزاف عون ناجحًا وتحدثنا عن التحول السياسي والإصلاحات ووقف إطلاق النار ودعم الجيش
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06:31

"يجب الاتفاق لإنقاذ البلد من أي فتنة".. هذا ما قاله أرسلان!

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "لا يجوز في هذه الظروف المصيرية التي تتعرض لها المنطقة بأسرها إلا أن نعي مخاطرها وانعكاساتها على الجميع في المنطقة الإقليمية عامة ولبنان خاصة. لذلك، لا بد من تحكيم العقل والحكمة في كل المواقف التي تصدر وستصدر من الجميع في هذا البلد المنكوب والجريح. وأتمنى اعتماد الخطب والتصاريح والبيانات على الاعتدال والانفتاح بيننا كلبنانيين، فكل المواضيع لها آلياتها للمناقشة بتروي ويقظة لما يخدم لبنان واللبنانيين على حد سواء. ويجب علينا، ومحتم علينا، الاتفاق لإنقاذ هذا البلد من أي فتنة يُراد بها أن تتسلل بيننا. مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا واحد، وإلا، بالوحدة لا إنقاذ ولا تطور ولا مستقبل ولا نمو ولا ازدهار. أرجو من الجميع أن يعوا هذه الحقيقة، وإلا فالآتي سيكون أعظم".

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