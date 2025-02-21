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محليات

وزير الداخلية أحمد الحجار عقب الاجتماع الأمني: اتخذنا الاجراءات اللازمة التي تؤكد حماية المشاركين في التشييع

2025-02-21 | 07:58
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وزير الداخلية أحمد الحجار عقب الاجتماع الأمني: اتخذنا الاجراءات اللازمة التي تؤكد حماية المشاركين في التشييع
وزير الداخلية أحمد الحجار عقب الاجتماع الأمني: اتخذنا الاجراءات اللازمة التي تؤكد حماية المشاركين في التشييع
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وزير الداخلية أحمد الحجار عقب الاجتماع الأمني: اتخذنا الاجراءات اللازمة التي تؤكد حماية المشاركين في التشييع

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