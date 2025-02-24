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رئيس الجمهوريّة أمام وفد من الرهبنة اللبنانية المارونية: عازمٌ على تنفيذ خطاب القسَم الذي عكَسَ معاناة الشعب وطموحاته
2025-02-24 | 10:02
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رئيس الجمهوريّة أمام وفد من الرهبنة اللبنانية المارونية: عازمٌ على تنفيذ خطاب القسَم الذي عكَسَ معاناة الشعب وطموحاته
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رئيس الجمهوريّة أمام وفد من الرهبنة اللبنانية المارونية: عازمٌ على تنفيذ خطاب القسَم الذي عكَسَ معاناة الشعب وطموحاته
محليات
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