وزارة التربية تؤكد على التعميم السابق للوزيرة بشأن المنفخض الجوي "آدم".. هل يشمل الجامعات؟

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن التعميم الذي أصدرته وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لجهة فتح المدارس او إقفالها في خلال المنخفض الجوي الراهن آدم لا يزال ساري المفعول ، ما يعني أن القرار متروك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة ، لجهة فتح مدارسهم او إقفالها وذلك بحسب تأثرها بالمنخفض المذكور .



