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محليات

كتلة التنمية والتحرير تمنح الثقة لحكومة نواف سلام

2025-02-26 | 04:18
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كتلة التنمية والتحرير تمنح الثقة لحكومة نواف سلام
كتلة التنمية والتحرير تمنح الثقة لحكومة نواف سلام
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كتلة التنمية والتحرير تمنح الثقة لحكومة نواف سلام

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فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل
14:37

فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل

كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.

14:37

فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل

كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.

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