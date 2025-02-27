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محليات

حماس: إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية

2025-02-27 | 00:43
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حماس: إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية
حماس: إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أنّ إسرائيل "لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة بعدما أنجزا فجر اليوم آخر عملية تبادل رهائن وسجناء مقررة بموجب المرحلة الأولى لهذا الاتفاق.

وقالت حماس في بيان "لقد قطعنا الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مضيفة "نجدّد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكّد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".

وجاء بيان حماس بعدما سلّمت الحركة فجر اليوم في غزة جثث أربع رهائن إسرائيليين بينما أفرج الاحتلال في الضفة الغربية المحتلّة عن معتقلين فلسطينيين، في آخر عملية تبادل بين الطرفين تجري بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر ونيّف في القطاع الفلسطيني.

ومن المفترض أن يفرج الاحتلال في إطار عملية التبادل هذه عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاثة مراحل، في الأول من آذار/مارس.

وفي بيانها، شدّدت حماس على أنّ "السبيل الوحيد" للإفراج عن الرهائن المتبقين لديها في قطاع غزة "هو التفاوض والالتزام بما تمّ الاتفاق عليه فقط".

وطالبت الحركة "الوسطاء بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه".

 

حماس: إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية

محليات

حماس

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