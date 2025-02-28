سلام: ذهبت اليوم إلى الخيام والنبطية للاستماع إلى اهلنا في الجنوب وليس لإطلاق التصريحات

قال رئيس الحكومة نواف سلام على أنه "ذهبت اليوم إلى الخيام، والنبطية، للاستماع إلى اهلنا في الجنوب وليس لإطلاق التصريحات، فما سمعت و شاهدت اليوم سيزيدني اصرارًا على الإسراع في العمل من اجل اعادة الإعمار والعودة الكريمة لأهلنا".

وأضاف سلام: "لكن يهمّني القول ان اطلاعي الوثيق على التقارير والدراسات حول الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الاسرائيلية الأخيرة شيء، ورؤية حجم الدمار ومشهد القرى والطرقات والبيوت المدمرة والأراضي الزراعية والأشجار المحروقة، -بأم العين- شيء آخر تماماً".

وتابع: "كيف لي ان أنسى كل الابرياء الذين استشهدوا تاركين وراءهم أيتام وأرامل ومفجوعين، فما سمعت و شاهدت اليوم سيزيدني اصرارا على الإسراع في العمل من اجل اعادة الإعمار والعودة الكريمة لأهلنا".