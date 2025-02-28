الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

النائب فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا لن يتعب من الدفاع عن أرضه

2025-02-28 | 10:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا لن يتعب من الدفاع عن أرضه
النائب فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا لن يتعب من الدفاع عن أرضه

شيّع حزب الله وأهالي بلدة عيتا الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة كوكبة من الشهداء ، بموكب حاشد وبمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسن فضل الله، لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عوائل الشهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وألقى النائب فضل الله كلمة تقدم فيها بالتعازي والتبريكات من ذوي الشهداء، وقال: هؤلاء الشهداء رفعوا لنا وطناً إلى العلياء، وهنا قاتلوا في عيتا الشعب وفي كل القرى، وواجهوا العدو، ورووا تراب هذه البلدة وكل البلدات بأطهر دم، ليبقى لنا هذا الجنوب ولبنان، فهؤلاء دافعوا عن وطنهم وعن أمتهم وعن المظلومين في فلسطين، ودافعوا عن تراب الجنوب ولم ولن يتعبوا من الدفاع والاستعداد للاستشهاد من أجل بلدهم، لأن ما كان يجري هنا هو حرب وطنية دفاعية في وجه العدوان الاسرائيلي فهؤلاء قاتلوا قاتلوا لأجل شعبهم ليبقى شعبا أبيا وتبقى أرضه محررة، كما قاتل رفاقهم الذين ودعناهم في هذه الساحة وفي كل الميادين للمقاومة وخصوصاً في هذه الساحة في عام 2006، ولم تتعب حناجر شعبهم وعوائلهم من الهتاف للمقاومة والقتال في وجه العدو للدفاع عن أرضهم ووطنهم، ودمهم من صان بلدنا وأبقى لنا جمهورية وعاصمة وبقية جهات الوطن، ولولاهم لوصل العدو إلى بيروت كما فعل عام 1982، وكان اليوم في قصر بعبدا كما دخل إليه شارون عام 1982، ولكن عندما قاتل هؤلاء الشهداء عند الحدود، حموا بيروت وبقية المناطق، واستطاعوا بصمودهم وثباتهم أن يبقوا للبنان كرامة وعزة ووجود، وأن يبقى لهذا الشعب عنفوان.
 
وأضاف: عيتا الشعب القرية التي ترابط على الحدود، ومنذ العام 1948 وهي تدفع الأثمان، لأن قدرها وجودها إلى جوار فلسطين، لكن في زمن المقاومة وزمن السيد حسن نصر الله، وقفت بعز وشموخ، وإن دمر العدو  البيوت وحرث الطرقات، لكنه لم يستطيع في الحرب أن يدخل إليها، واستغل العدو الهدنة ليرتكب ما ارتكب، لأننا وافقنا على أن تتحمل الدولة مهمة إخراج الاحتلال، وانتظرنا ستين يوماً، ولكن أهل عيتا الشعب في يوم وقف إطلاق النار اقتحموا الموت بالموت، ودخلوا مع الجيش تارة وهم أمامه، وتارة الجيش أمام الأهالي في قرى أخرى.
 
النائب فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا لن يتعب من الدفاع عن أرضه

محليات

لبنان

عيتا الشعب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدولة تُموّل مقاتلي "حزب الله"! (نداء الوطن)
مراسل الجديد: الصوت القوي الذي سمع في بلدة دير قانون النهر نتيجة انفجار قازان مياه داخل غرفة وليس غارة

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون: مفهوم السيادة هو حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة
14:28

الرئيس عون: مفهوم السيادة هو حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى "أنني أريد أن أثني على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي أشار في محطات عدة بكلمته إلى الدولة"، وقال: "المقاومة هي أساس وخيارنا الإيماني والسياسي. سنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال ديبلوماسيًا".

14:28

الرئيس عون: مفهوم السيادة هو حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى "أنني أريد أن أثني على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي أشار في محطات عدة بكلمته إلى الدولة"، وقال: "المقاومة هي أساس وخيارنا الإيماني والسياسي. سنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال ديبلوماسيًا".

"هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:14

"هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن.. دولةً وشهداء، رئيسُ الحكومة نواف سلام يمَّمَ وجهَه شَطْرَ الجنوب حيث المبتدأُ والخبر، وفي التشييع المؤجَّل مَشى الجنوبُ إلى جنوبِه.. هاماتٌ عَبَرَتِ القرى إلى مَصَبِّ الدمعِ من العينَين: عيتا الشعب وعيترون حيث المَرْقَدُ الأخير. وعند ما تبَقَّى من خاصرة القرى الأمامية كان وَداعُ القافلةِ مسبوقاً بعملياتِ تمشيطٍ رشاشة نفذها جيشُ الاحتلال بالتزامن معَ الاستعداداتِ لمراسمِ التشييع.. احتَضنت عيترون أبناءها وألقت عليهم مراثِيَها، خمسةً وتسعينَ شهيداً، حَملتهم الأكتافُ نجوماً، بهم تَقرأُ القرى كَفَّ السماء، وطالِعَ القمر، ليَفتحَ بابَ الشمس

13:14

"هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن.. دولةً وشهداء، رئيسُ الحكومة نواف سلام يمَّمَ وجهَه شَطْرَ الجنوب حيث المبتدأُ والخبر، وفي التشييع المؤجَّل مَشى الجنوبُ إلى جنوبِه.. هاماتٌ عَبَرَتِ القرى إلى مَصَبِّ الدمعِ من العينَين: عيتا الشعب وعيترون حيث المَرْقَدُ الأخير. وعند ما تبَقَّى من خاصرة القرى الأمامية كان وَداعُ القافلةِ مسبوقاً بعملياتِ تمشيطٍ رشاشة نفذها جيشُ الاحتلال بالتزامن معَ الاستعداداتِ لمراسمِ التشييع.. احتَضنت عيترون أبناءها وألقت عليهم مراثِيَها، خمسةً وتسعينَ شهيداً، حَملتهم الأكتافُ نجوماً، بهم تَقرأُ القرى كَفَّ السماء، وطالِعَ القمر، ليَفتحَ بابَ الشمس

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025