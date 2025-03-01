المملكة العربية السعودية تثمّن مواقف الرئيس عون تجاه الدول العربية (اللواء)

أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها تأكيداً واضحاً على عمق لبنان العربي وفي خلالها يشكر رئيس الجمهورية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه بالوضع في لبنان، وقالت إنها تمهيدية لزيارة رسمية مرتقبة لرئيس الجمهورية في وقت لاحق".