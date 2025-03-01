جابر: مسيرة الاستقرار وضعت على سكة قطار الإقلاع

واضاف جابر خلال رعايته حفل اطلاق فاعليات المهرجان الرمضاني للتسوق في مدينة النبطية والذي اقيم في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية بحضور شخصيات وفاعليات: "القوانين جاهزة لها، والعمل على مراسيمها التطبيقية وهيكلة قطاعاتها الأساسية، ولا سيما القطاع المصرفي وحفظ حقوق المودعين وتحريرها الهم الشاغل والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها"، مشدداً على ان "استقرار الأوضاع السياسية التي تمثلت في انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد شغور تجاوز السنتين ونيف، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة نالت ثقة نيابية وازنة...كل ذلك إلى ما تضمنه البيان الوزاري من خطط اقتصادية ومالية ونقدية، تؤشر إلى أن مسيرة الاستقرار قد وُضعت على سكة قطار الإقلاع."