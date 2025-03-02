قرار سياسي حازم بحماية المطار.. استنفار لمعالجة الثغرات (نداء الوطن)

من جهة ثانية، أكدت مصادر متابعة للصحيفة أنّ الحكومة والمسؤولين، استنفروا منذ أمس الأوّل، بعد توقيف مسافر قادم من تركيا ويحمل حقيبة أموال لحزب الله، وذلك من أجل العمل على معالجة الثغرات.

واضافت الصحيفة ان هذا ما يفسّر أيضاً الجولة الوزارية في المطار، فهناك، بحسب المصادر، قرار سياسي واضح من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ومن الحكومة، بضبط المطار وحمايته، ولا تساهل في هذا الموضوع، وهو ما تُرجِم بتشديد الإجراءات في المطار.