وهاب يرد على جنبلاط: الشام مرجعيتك وحدك
رد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب على الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالقول: "إسمح لي أن أقول لك أن الشام مرجعيتك وحدك، اما الدروز فمرجعهم الله والحدود الخمسة، والشيخ موفق الطريف يمثل عددا كبيرا من الموحدين وهذه هي مشكلتك، ولا أحد من الموحدين في سوريا يريد حرباً أهلية أو "كانتون".
وتابع : "لكن هل تمون أنت على حليفك الجديد (بكل الحالات مش مطول) أن يمنع إستعراضات الفصائل وعمليات القتل؟، ويقتنع أننا وراء السنة الذين هم الأمة، وجماعة الرئيس السوري احمد الشرع لا يعترفون بهم".