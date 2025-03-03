الجديد تحصل على مسودة البيان الختامي للقمة الطارئة في القاهرة

رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تغير في لون مياه نهر البردوني في زحلة بعد ان تحولت الى اللونين الابيض والاسود، ما يشير الى قيام بعض المؤسسات الى تصريف السوائل الصناعية الى النهر بدون معالجة، ما يهدد الموسم السياحي للمؤسسات السياحية على ضفاف البردوني ويهدد نوعية المياه والموسم الزراعي. وقالت المصلحة في بيان انها باشرت مع رئيس مصلحة البيئة التحقيق الفني لمعرفة مصدر التلوث تمهيدا للادعاء على الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحميل البلدية مسؤولية غض النظر عن التعديات على الموارد المائية.