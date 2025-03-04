"رمضان احلى بخان زمان" جوائز قيمة والربح كتير .. تابعوا حلقة جديدة الآن على الجديد

رثى الشاعر شوقي بزيع صديقه محمد بن عيسى قائلاً: "ليومين اثنين وأنا عاجز عن كتابة جملة أتصالح من خلالها مع فكرة غيابك, يا صديقي محمد بن عيسى. صحيح أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يتعذر تكذيبها, وصحيح أنه ليس لمن ألِف الموت مثلي, ومن يقف مثلوم القلب على أنقاض بلاد تهدمت, أن يفاجئه بعد, أي رحيل فردي أو خسارة مماثلة, ولكن الصحيح أيضاً أنك أنت بالذات من أتى نبأ موته مدوياً وصادماً الى حد الذهول والإنكار . ذلك أنك لا تتقاطع مع الموت في أي مظهر أو صورة, وأنت المتربص بالعذوبة كالينابيع, والمحتشد بالفتنة كنظرات العاشقين, والصاخب كقصيدة لم تتم كتابتها بعد .