"تعيين حاكم جديد للمركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار".. هذا ما قاله وزير المالية!

أعلن وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أنه "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".