وزير الخارجية استقبل السفيرة الأميركية.. وبحثٌ في مستجدات لبنان والمنطقة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وجرى بحثٌ في مستجدات لبنان والمنطقة، مع التركيز على الدور الهام الذي يلعبه الجيش اللبناني في جنوب لبنان تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في ظل عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية.

ووضع الوزير رجّي السفيرة جونسون في الأجواء الإيجابية والمشجعة لاجتماع الرياض والقمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية بشكل أساس، وما خرجت به القمة من موقف عربي موحد، وأشاد بخطاب رئيس الجمهورية لجهة ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، الى الحدود المعترف بها دولياً، وتسليم الأسرى اللبنانيين، والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949.



كما تلقى اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس شكرها فيه على موقف الإتحاد الأوروبي المرحب بتشكيل حكومة جديدة ووضعها في أجواء الخطوات الإصلاحية المزمع إجراؤها. وقد تناولا التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل للنازحين المزمع عقده في 17 آذار 2025 حيث وجهت له السيدة كالاس دعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر، مثمناً الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح السوري.