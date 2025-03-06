الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

اليازا تكشف سبب "السيول" في بيروت

2025-03-06 | 02:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليازا تكشف سبب &quot;السيول&quot; في بيروت
اليازا تكشف سبب "السيول" في بيروت

علّقت جمعية “اليازا” في بيان، على “تشكل السيول أمس الأربعاء، جراء الأمطار، والتي حولت شوارع العاصمة وضواحيها الى مستنقعات وتسببت باختناق مروري”.

وأكدت أنه من غير المنطقي تحميل الحكومة الاولى للعهد، التي لم تمضِ ايام على ولادتها مسؤولية إهمال الوزارات المتعاقبة لجهة انكفائها عن تنظيف مجاري الصرف الصحي واقنية المياه ومجاريها، ومن الواجب ان تتمتع اعمال الوزارات واداراتها العامة بالاستمرارية، فلا تتأثر بتغيير المناصب وتبدلها او بالفراغات التي تحدث على مستوى هيكلية الدولة”.

وأشارت الى انه “يقتضي بذل كل الجهود المضنية من قبل الاجهزة الوزارية والبلدية والادارية المختصة، لفتح مجاري الصرف الصحي وقنوات مياه الامطار ومجاريها تفاديا لكارثة أخرى كالتي حلت بالامس في عدد من مناطق العاصمة والضواحي فاحتُجز عشرات الآلآف من المواطنين في سياراتهم لساعات طويلة وطلاب في حافلاتهم ينتظرون فرجاً لم يأتِ الا مع إصلاح جدي بنّاء يقضي على فساد مستشر يتحكم بالشعب اللبناني”.

وتابعت: “لئن كانت حكومة الرئيس سلام، مشكوراً لبادرته، بفتح تحقيق في ما حصل اليوم من كوارث مرورية، فلن تبقى هذه الحكومة بمنأى عن المسؤولية ان لم تسارع الى ممارسة واجباتها لاحقاً بما يتعلق بصيانة المجاري المذكورة، وإلا فسوف نكون أمام ترهل مؤسساتي بالغ الخطورة غير قابل للإصلاح ما ينعكس على العهد برمته، وهو العهد الذي يعول عليه اللبنانيون لإصلاح الخلل البنيوي الذي ينعكس انهيارا وافلاسا وانحطاطا وهدرا يصيب كل القطاعات الخدماتية والمعيشية”.

وختمت الجمعية بيانها قائلة: “تكرر اليازا ما سبق وأبدته مرارا وتكرارا من وضع إمكاناتها على مستوياتها كافة بتصرف الإدارة لمساعدتها على التخلص من هذه الكوارث المتلاحقة المترافقة مع كل زخة مطر، وهي تصرّ على رفع الضرر المتربص بالطرق وقائيا  قبل حدوثه، وهي تشير الى انه من النادر ان عوقب المسؤولون عن هذا الإهمال المتمادي والمستمر، عسى أن تكون حوادث اليوم عبرة لتحريك القضاء واجهزة التفتيش في الوزارات والبلديات المعنية لمعاقبة كل متقاعس ومسؤول”.

اليازا تكشف سبب "السيول" في بيروت

محليات

السيول

طرقات لبنان

شوارع لبنان

طقس لبنان

اليازا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو: شطب علم لبنان!
فجأة.. سفير عربي يُبلَّغ بنهاية مهمته ويغادر بيروت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025