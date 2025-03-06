مسيرة إسرائيلية تهاجم رعاة ماشية في الجنوب (فيديو)

ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة على عدد من الرعاة في خراج بلدة رميش، في قضاء بنت جبيل، ما ادى إلى اصابة أحد الرعاة من بلدة رشكناني، بيده، ونفوق عشرات رؤوس الماشية التي تخص المواطن ليون يعقوب العلم، الذي كان برفقة القطيع ايضاً.