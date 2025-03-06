تغريدة لجنبلاط بعد اعلان الأمن السوري إعتقال المشرف على اغتيال والده

وكالة الانباء السورية سانا افادت عن مصدر في إدارة الامن العام السوري انه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم

رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم

، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط."

وكانت