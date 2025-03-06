تغريدة لجنبلاط بعد اعلان الأمن السوري إعتقال المشرف على اغتيال والده

الله وأكبر https://t.co/nUz9cRlT5A
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 6, 2025
الله وأكبر https://t.co/nUz9cRlT5A
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :" يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر إكس: " كانت لدى الشرع فرصة الأسابيع الأولى ولم يستغلها فسقط كرئيس والآن قد يتحول الى قائد لتنظيم تحرير الشام . تطورات كبيرة قادمة، الزلزال"