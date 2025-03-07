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محليات

الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

2025-03-07 | 06:59
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الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة
الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووضعه في اجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة بعنوان "قمة فلسطين". وتداول الرئيسان عون وبري الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية عدة، وفي هذا السياق، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد والتطورات وانتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، وتطرق البحث الى حاجات المؤسسة العسكرية.

والتقى الرئيس عون رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر كايت فوربس مع وفد، ضم، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام جورج كتاني ونائب المدير الاقليمي للاتحاد الدولي كريتيان كورتيز والمستشارة الخاصة لدى الاتحاد لينا غوكاسيان ونادين خوري.

وهنأت فوربس رئيس الجمهورية بانتخابه، وعرضت لنشاطات الاتحاد في دول الشرق الاوسط وفي لبنان والصعوبات التي تواجه العاملين في المجالين الانساني والاسعافي.

وتطرقت الى دور الاتحاد على صعيد التنسيق وتعزيز التعاون مع اللجان المحلية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وضرورة "توفير الدعم لها لتتمكن من اداء دورها كاملا".

ورد الرئيس عون مرحبا بفوربس والوفد المرافق، شاكرا "الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان والتعاون الذي قام بين العاملين في اللجنة الدولية والصليب الاحمر اللبناني"، مقدرا "تضحيات المتطوعين فيه على رغم الاستهدافات الاسرائيلية المباشرة ضده وضد سيارات الاسعاف والتي تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف الدولية".

ووصف الرئيس عون العاملين في الصليب الاحمر الدولي واللبناني بـ"الجنود من دون اسلحة ولا ذخائر، ورغم ذلك يواجهون المخاطر أثناء أداء مهامهم الانسانية".

ونوه الرئيس عون بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والصليب الاحمر اللبناني والدولي، مؤكدا "ضرورة تقديم الدعم اللازم والدائم لهم".

واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات شارل الحاج الذي عرض لاوضاع وزارته والخطط الواجب اعتمادها لتحسين الخدمات في قطاع الاتصالات.

الحجار

واستقبل الرئيس عون ايضا وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للاوضاع الامنية والتحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.

الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

محليات

جوزاف عون

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