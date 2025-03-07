الرئيس عون أطلع بري على نتائج زيارته للرياض واجواء قمة القاهرة

والتقى الرئيس عون رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر كايت فوربس مع وفد، ضم، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام جورج كتاني ونائب المدير الاقليمي للاتحاد الدولي كريتيان كورتيز والمستشارة الخاصة لدى الاتحاد لينا غوكاسيان ونادين خوري.

وهنأت فوربس رئيس الجمهورية بانتخابه، وعرضت لنشاطات الاتحاد في دول الشرق الاوسط وفي لبنان والصعوبات التي تواجه العاملين في المجالين الانساني والاسعافي.

وتطرقت الى دور الاتحاد على صعيد التنسيق وتعزيز التعاون مع اللجان المحلية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وضرورة "توفير الدعم لها لتتمكن من اداء دورها كاملا".

ورد الرئيس عون مرحبا بفوربس والوفد المرافق، شاكرا "الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان والتعاون الذي قام بين العاملين في اللجنة الدولية والصليب الاحمر اللبناني"، مقدرا "تضحيات المتطوعين فيه على رغم الاستهدافات الاسرائيلية المباشرة ضده وضد سيارات الاسعاف والتي تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف الدولية".

ووصف الرئيس عون العاملين في الصليب الاحمر الدولي واللبناني بـ"الجنود من دون اسلحة ولا ذخائر، ورغم ذلك يواجهون المخاطر أثناء أداء مهامهم الانسانية".

ونوه الرئيس عون بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والصليب الاحمر اللبناني والدولي، مؤكدا "ضرورة تقديم الدعم اللازم والدائم لهم".

واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات شارل الحاج الذي عرض لاوضاع وزارته والخطط الواجب اعتمادها لتحسين الخدمات في قطاع الاتصالات.

الحجار

واستقبل الرئيس عون ايضا وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للاوضاع الامنية والتحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.