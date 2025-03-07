الجوائز كل يوم عم تزيد.. تابعوا "رمضان احلى بخان زمان" الآن على الجديد

أبو عبيدة: المقاومة التزمت ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ورغم كل محاولات العدو المراوغة آثرنا ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع