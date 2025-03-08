إطلاق برنامج تدريبي للمحاميات والمحامين في يوم المرأة العالمي

في إطار تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "النهج القائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين: استخدام الآليات القانونية لتعزيز العدالة"، والذي تنظمه لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الملتقى الحقوقي لقضايا الأسرة والمنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق.