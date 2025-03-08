إطلاق برنامج تدريبي للمحاميات والمحامين في يوم المرأة العالمي
في إطار تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "النهج القائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين: استخدام الآليات القانونية لتعزيز العدالة"، والذي تنظمه لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الملتقى الحقوقي لقضايا الأسرة والمنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق.
ويهدف هذا التدريب إلى تمكين المحاميات والمحامين من استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على قضايا المساواة بين الجنسين. كما يسعى البرنامج إلى تعميق الفهم حول الآليات القانونية الدولية لحماية حقوق الإنسان وتقديم أدوات عملية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.