في لبنان.. "إنقلاب" على مدير منتجع سياحي؟ (فيديو)

كتب نائب التيار الوطني الحر، جورج عطالله، في تغريدة موجهة إلى نواف سلام قائلاً: "خليك مهتم بأخبار النساء فقط ولا تشيل هم الأمور التانية، لأنو الوضع بالبلد ممتاز."



وأضاف عطالله: "الموازنة مميزة، الإسرائيليين رحلوا، الودائع رجعت، السوريين عادوا، والعلم صار موحد. لكن الأهم هو: Happy Women’s Day لكل إمرأة عم تساهم في عيلتها ومجتمعها."