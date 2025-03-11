السفير المصري علاء موسى بعد انتهاء اجتماع الخماسية: كان اللقاء مثمراً حيث تمحور الجزء الأكبر منه حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجاد لتسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.