الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
21
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:50
قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
2025-03-10
من أموال الملوثين.. حملة تشجير حول نهر الليطاني (فيديو)
2025-03-09
سكان من الساحل السوري يلجأون نحو قاعدة حميميم الروسية (فيديو)
2025-03-08
علم فلسطين والكوفية على ساعة بيغ بن (فيديو)
محليات
معلومات الجديد: اجتماع يعقد الان في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الاميركي وبحضور عضو فرنسا في اللجنة بطلب من الرئيس عون للبحث في الخروقات الاسرائيلية وملف الاسرى
2025-03-11 | 06:27
A-
A+
معلومات الجديد: اجتماع يعقد الان في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الاميركي وبحضور عضو فرنسا في اللجنة بطلب من الرئيس عون للبحث في الخروقات الاسرائيلية وملف الاسرى
مقالات ذات صلة
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: سُيعقد غداً إجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر بموضوع الخروقات الإسرائيلية
معلومات الجديد: اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في الناقورة سيحضره وفدان من الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي برعاية اميركية للتداول في الخروقات وملف الاسرى
مراسل الجديد: لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد في رأس الناقورة ويُرجح مشاركة الموفد الأميركي آموس هوكستين في الإجتماع
معلومات الجديد: اجتماع يعقد الان في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الاميركي وبحضور عضو فرنسا في اللجنة بطلب من الرئيس عون للبحث في الخروقات الاسرائيلية وملف الاسرى
محليات
الجديد:
اجتماع
بعبدا
الجمهورية
ورئيس
مراقبة
اطلاق
النار
الاميركي
وبحضور
فرنسا
اللجنة
الرئيس
للبحث
الخروقات
الاسرائيلية
الاسرى
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في الناقورة سيحضره وفدان من الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي برعاية اميركية للتداول في الخروقات وملف الاسرى
اكلة لذيذة وسفرة شهية مع الشيف انطوان وضيف الحلقة ايلي الراعي .. تابعوا الشيف انطوان عنا الآن على الجديد
اقرأ ايضا في محليات
08:35
إجتماع أمني في الناقورة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:35
إجتماع أمني في الناقورة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:01
"القوات": متري ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
08:01
"القوات": متري ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
06:44
مراسل الجديد: شهيد في غارة دير الزهراني
06:44
مراسل الجديد: شهيد في غارة دير الزهراني
يحدث الآن
محليات
08:35
إجتماع أمني في الناقورة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
فن
08:30
دنيا بطمة تثير الجدل في احدث ظهور لها بسبب وزنها الزائد
عربي و دولي
08:15
الخارجية الفرنسية: نلتزم بدعم الحوار بين قسد والسلطات السورية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-01-20
الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
2024-11-13
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات جيش العدو في بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1"
2025-03-08
رجل أعمال لبناني... ترامب يُعين سفيراً أميركياً في بيروت
2025-03-10
بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!
2025-03-04
"الأسرى وادانة الخروقات".. لبنان ينجح بتعديل المادة المتعلقة به في قمة القاهرة
2024-12-02
بن غفير يندد بـ "إنقلاب"!
بالفيديو
بالفيديو
14:04
مقدمة النشرة المسائة 10-03-2025
11:38
بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا
11:25
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
مقدمة النشرة المسائية 09-03-2025
2025-03-09
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
رامي عبد الرحمن: ما يحصل في سوريا اليوم تطهير طائفي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:26
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!
محليات
10:26
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!
محليات
09:17
"شيخ نعيم.. لا نستغرب استهجانكم لمواقف وزير الخارجية".. بيان للقوات!
محليات
09:17
"شيخ نعيم.. لا نستغرب استهجانكم لمواقف وزير الخارجية".. بيان للقوات!
عربي و دولي
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
عربي و دولي
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
فن
11:43
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
فن
11:43
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
محليات
10:50
قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته
محليات
10:50
قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته
عربي و دولي
08:49
في سوريا.. جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي!
عربي و دولي
08:49
في سوريا.. جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025