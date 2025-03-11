الخماسية تلتقي بري.. وتأكيد على ضرورة تسريع الانسحاب الإسرائيلي

وأشار السفير المصري علاء موسى بعد انتهاء الاجتماع إلى أنّ اللقاء كان مثمراً حيث تمحور الجزء الأكبر منه حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجاد لتسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وتابع:" ناقشنا مع الرئيس بري ما يحدث في سوريا، وهناك إجماع على أن الاستقرار هناك سينعكس إيجاباً على الدول المجاورة ونحن نسعى للحد من التوترات في المنطقة".