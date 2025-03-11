الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الكتائب عن الشيخ نعيم قاسم: عاجز عن فهم الواقع الجديد قصداً أو تذاكياً!

2025-03-11 | 11:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكتائب عن الشيخ نعيم قاسم: عاجز عن فهم الواقع الجديد قصداً أو تذاكياً!
الكتائب عن الشيخ نعيم قاسم: عاجز عن فهم الواقع الجديد قصداً أو تذاكياً!

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات وتطورات الأسبوع المنصرم.

وتوقف المجتمعون في بيان، عند  "الأحداث الجارية في الساحل السوري وما يمكن ان ينعكس جراءها على الوضع في لبنان لاسيما شمال البلاد ويشيد بدور الجيش الذي بادر بسرعة إلى وأد محاولات إثارة الفتن في طرابلس"، وطالبوا "القوى الأمنية التشدد في ضبط الحدود ومراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية منها لاسيما بعد وصول آلاف العائلات السورية الى لبنان بعد التطورات الأخيرة منعاً لعودة أزمة النازحين الى التفاقم مع ما تحمله من تداعيات على الوضع الداخلي". 

واعتبر المجتمعون ان "كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير يؤكد مرة جديدة أنه ما زال خارج الزمن وعاجزاً عن فهم الواقع الجديد قصداً او تذاكياً".

ورأى المكتب السياسي أن "حزب الله ليس في موقع يسمح له بإملاء شروط على الدولة اللبنانية ولا بوضع روزنامته الخاصة لعمل الحكومة أو لرهن الإصلاح والإنقاذ بالإعمار بعدما ألقى بالمهمة على عاتق الدولة اللبنانية، ولا باشتراط مهل على الدولة لاستعادة السيادة التي قوضها بحربه العبثية وختمها باتفاق لوقف إطلاق النار وقعه برضاه. فالحري به أن يترك لرئيسي الجمهورية والحكومة حرية التصرف بعدما انقضى زمن الإملاءات".

واعتبر ان "لبنان الذي يواجه تحديات أمنية مقلقة واقتصادية داهمة لا بد وأن ينجز التعيينات في أسرع وقت ممكن لتأمين الانطلاق الجدي للإصلاحات"، وأمل أن "تنجز هذه الخطوة بعيداً عن كل المعايير التي كانت تحكمها سابقاً وأن ترتكز حصراً على الكفاءات ونظافة السمعة".

ورحب المكتب السياسي ب"المآل الجديد الذي أصاب ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار لاستكمال تحقيقاته". 

وحيا الحزب وزير العدل عادل نصار الذي أمن المناخ المناسب لهذه الخطوة بسعيه الحثيث الى حلحلة العراقيل التي تقف في وجه تحقيق العدالة للضحايا".
الكتائب عن الشيخ نعيم قاسم: عاجز عن فهم الواقع الجديد قصداً أو تذاكياً!

محليات

حزب الكتائب اللبنانية

الكتائب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرق الأوسط: تحوّل قضائي يعيد فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
وديع الشيخ... والكاش رح يوصَل للمليار! لاقونا بكرا وكل ليلة بـ Beirut Hall لجوائز خيالية بانتظاركن

اقرأ ايضا في محليات

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
09:05

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.

09:05

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025