أحمد الحريري عن رئيس الجمهورية: "قول وفعل"

أشاد الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس" بـ"جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتحرير 5 أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال".

وقال: "فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون .. قول وفعل".



أضاف: "قبل أيام، قال الرئيس عون في القمة العربية الطارئة في القاهرة: "لا ننسى أسرانا ولا نتركهم". واليوم، أثمرت جهوده في التفاوض حرية ٥ أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال، وكلنا أمل أن نشهد معه على حرية كل الأسرى".



وختم: "كل التقدير لجهود فخامة الرئيس ومساره الذي يحفظ سيادة لبنان وكرامة أبنائه ويطمئن كل اللبنانيين".