حملة أمنية في طرابلس!

تبدأ اليوم جميع القوى الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية في طرابلس والشمال، حملة لضبط وحجز الدراجات النارية المخالفة والتوك توك، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الشمال، وضمن الجهود الرامية إلى حفظ أمن المدينة وتعزيز النظام العام.