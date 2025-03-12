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2025-03-12 | 13:50
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هادي الأمين: الرئيس سلام توجه الى قصر بعبدا حاملا اسمي "محمود القبرصلي" و"خالد السبسبي" لمنصب مدير عام قوى الامن لكنه عاد باسم آخر وهو رائد العبدلله
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