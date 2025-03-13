مطار بيروت يلفت الأنظار والسبب!

جاء في صحيفة النهار:

لاحظ المسافرون والقادمون عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تحسن الخدمات والترتيبات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وكذلك النظافة ما دفع عدداً كبيراً من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالأمر