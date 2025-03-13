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2025-03-13 | 02:13
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مطار بيروت يلفت الأنظار والسبب!
جاء في صحيفة النهار:
لاحظ المسافرون والقادمون عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تحسن الخدمات والترتيبات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وكذلك النظافة ما دفع عدداً كبيراً من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالأمر
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