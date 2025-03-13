إليكم السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.
تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت
اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية
الشهادات:
- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات
- اجازة جامعية في العلوم العسكرية
- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies
الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان
ترقيـاتـه
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990
- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994
- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997
- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001
- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006
- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010
- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014
- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018
- رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025