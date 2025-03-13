إليكم السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل

بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.

تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت



اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية



الشهادات:

- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات

- اجازة جامعية في العلوم العسكرية

- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies



الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان



ترقيـاتـه

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990

- رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994

- رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997

- رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001

- رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006

- رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010

- رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014

- رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018

- رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025