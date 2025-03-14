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محليات

هل تريد القوات اللبنانية "التطبيع" مع إسرائيل؟ (الجمهورية)

2025-03-14 | 02:12
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هل تريد القوات اللبنانية &quot;التطبيع&quot; مع إسرائيل؟ (الجمهورية)
هل تريد القوات اللبنانية "التطبيع" مع إسرائيل؟ (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أوضحت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ التطبيع بالنسبة إليها ليس مطروحًا.

وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّ مَن يطرح التطبيع هو “حزب الله”، “الذي يُروِّج لهذا المصطلح في وسائل الإعلام لخلق ضوضاء وإثارة”.

ولفتت إلى أنّ حتى “الولايات المتحدة لم تطرح التطبيع، بل تقول أمرًا واحدًا إنّ الوصول إلى تطبيق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على أمرَين انسحاب إسرائيل من لبنان وتفكيك بنية “حزب الله” العسكرية”.

كما رأت مصادر “القوات” أنّ ما يُطرَح جدّيًا هو العودة إلى اتفاقية الهدنة الموجودة في اتفاق الطائف وفي القرارات 1702 و1559 و1680 واتفاقية وقف النار.

وقالت: “أمّا التطبيع فيتعلّق بالموقف العربيّ للسلام وبمبادرة بيروت العربية للسلام، فلا يمكن لأي بلد عربيّ السير في التطبيع من دون قيام دولة فلسطينية”.

وشدّدت على أنّها خلف السعودية، في هذا الموقف وليس أمامها

هل تريد القوات اللبنانية "التطبيع" مع إسرائيل؟ (الجمهورية)

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