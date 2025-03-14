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محليات

بري: هكذا نستطيع تجاوز التحديات في لبنان!

2025-03-14 | 09:35
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بري: هكذا نستطيع تجاوز التحديات في لبنان!
بري: هكذا نستطيع تجاوز التحديات في لبنان!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي .

وأضاف: إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدي يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده ، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم.
 
وتطرق أيضاً لملف النازحين السوريين قائلاً : لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليا لقد آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا .
بري: هكذا نستطيع تجاوز التحديات في لبنان!

محليات

بري

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تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة
13:01

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

أُجريت اليوم في المديريّة العامّة لأمن الدولة مراسم التسلّم والتسليم بين اللواء طوني صليبا واللواء الركن إدكار لاوندس المدير العامّ لأمن الدولة، بحضور الضبّاط القادة في المديريّة.

13:01

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

أُجريت اليوم في المديريّة العامّة لأمن الدولة مراسم التسلّم والتسليم بين اللواء طوني صليبا واللواء الركن إدكار لاوندس المدير العامّ لأمن الدولة، بحضور الضبّاط القادة في المديريّة.

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