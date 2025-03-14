تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

بدأت المراسم بوصول اللواء لاوندس، حيث تمّ عزف نشيد مديريّة أمن الدولة والنشيد الوطني اللبنانيّ، وتمّ استعراض ثلّة من عناصر القوّة الضاربة التي قدمت له السلاح، ثمّ جرى اجتماع بين اللواء الركن المعيّن لاوندس واللواء صليبا والعميد مرشد الحاج سليمان، نائب المدير العام لأمن الدولة، الذي تسلّم أيضاً اليوم مهامّه من اللواء حسن شقير، الذي عُيّن مديراً عامّاً للأمن العام.
ألقى خلال الاحتفال اللواء طوني صليبا كلمة تمنّى فيها للّواء لاوندس التوفيق في مهامّه، كما وألقى اللواء لاوندس كلمة شدّد فيها على المهامّ الملقاة على عاتق أمن الدولة، واعداً بأن تكون المديريّة في المرحلة المقبلة، على قدر آمال وتطلّعات اللبنانيّين.