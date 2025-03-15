القاء ورود بدل البراميل.. مروحية سورية فوق دمشق (فيديو)

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال مشاركته في إفطار دار الفتوى، أن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساسي وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي. إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود من أجل ذلك".