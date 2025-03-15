إسرائيل تتوغل وتحفر خندقا في حولا.. والبلدية تناشد
صدر عن بلدية حولا بيان جاء فيه، "في ظلّ الاعتداءت الإسرائيليّة المستمرّة ، والّتي طالت قسمًا كبيرًا من أراضي بلدة حولا ، تحديدًا في القسم الشّرقيّ من البلدة حيث يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بحفر خندق طويل من الطّريق باتّجاه موقع "العبّاد" وبهذا يكون الجيش الإسرائيلي قد احتلّ منطقة خارج النّقاط الخمس".
وأضاف البيان:"تدين بلديّة حولا بصفتها الرّسميّة وباسم أبناء البلدة جميعًا هذا الاعتداء السّافر، وتتوجّه بالنّداء إلى جميع المسؤولين والمعنيّين في الدّولة اللّبنانيّة للتّحرّك الفوريّ بهدف الضّغط على منظّمة الأمم المتّحدة واللّجنة الخماسيّة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القرار 1701 لمنع هذا العدوان وإعادة الأراضي المُعتدى عليها".