إسرائيل تتوغل وتحفر خندقا في حولا.. والبلدية تناشد

صدر عن بلدية حولا بيان جاء فيه، "في ظلّ الاعتداءت الإسرائيليّة المستمرّة ، والّتي طالت قسمًا كبيرًا من أراضي بلدة حولا ، تحديدًا في القسم الشّرقيّ من البلدة حيث يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بحفر خندق طويل من الطّريق باتّجاه موقع "العبّاد" وبهذا يكون الجيش الإسرائيلي قد احتلّ منطقة خارج النّقاط الخمس".