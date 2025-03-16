الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد

2025-03-16 | 03:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد
واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد

نقلت "رويترز" عن مصادر مطّلعة، قولها إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".

وأضافت المصادر أنّ "إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان يُعد أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده".
مقالات ذات صلة
واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد

محليات

واشنطن

مصرف لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذكرى 48 لاستشهاد كمال جنبلاط.. هكذا يبدو المشهد من المختارة مباشرة
شهيد في استهداف سيارة ببلدة ميس الجبل

اقرأ ايضا في محليات

"للبقاء دائماً إلى جانب قضية فلسطين".. هذا ما قاله بري في ذكرى 16 آذار (فيديو)
05:24

"للبقاء دائماً إلى جانب قضية فلسطين".. هذا ما قاله بري في ذكرى 16 آذار (فيديو)


دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى كمال جنبلاط إلى "البقاء دائما بجانب قضية فلسطين".. لافتاً إلى أن "وليد جنبلاط مؤتمن على هذا الإرث الكبير"

05:24

"للبقاء دائماً إلى جانب قضية فلسطين".. هذا ما قاله بري في ذكرى 16 آذار (فيديو)


دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى كمال جنبلاط إلى "البقاء دائما بجانب قضية فلسطين".. لافتاً إلى أن "وليد جنبلاط مؤتمن على هذا الإرث الكبير"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025