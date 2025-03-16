واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد

نقلت "رويترز" عن مصادر مطّلعة، قولها إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".



