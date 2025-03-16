واشنطن حاضرة في عملية اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد
نقلت "رويترز" عن مصادر مطّلعة، قولها إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".
وأضافت المصادر أنّ "إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان يُعد أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده".